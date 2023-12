Segunda-feira de calor em Sete Lagoas: veja a previsão do tempo

A segunda-feira (18) promete ser um replay do fim de semana em Sete Lagoas: calor e sol. A chuva pode aparecer no fim do dia, para amenizar a tórrida tarde.

Crédito: Alan Junio/ SeteLagoas.com.br

A mínima registrada foi de 20°C, de acordo com o Climatempo. Com sol entre nuvens, o astro-rei brilhará fortemente, mas é possível que teremos pancadas de chuvas isoladas à tarde e à noite.

E a máxima? Serão 33°C de temperatura. A onda de calor que causou uma alteração significativa nas máximas na cidade se dissipou, mas ainda teremos termômetros acima dos três décimos.

Da redação