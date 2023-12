Defesa Civil de Sete Lagoas aprimora seu plano emergencial com simulação em área de alagamento

A avenida Secretário Divino Padrão, também conhecida como Boqueirão, foi cenário, este ano, para o simulado anual de preparação para o período chuvoso realizado pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e Guarda Municipal. A atividade reúne diversos órgãos e tem como objetivo preparar as equipes para atuação em situações de alagamento e ainda orientar os moradores da região do treinamento.

Foto: Alan Junio/ SeteLagoas.com.br

O local foi escolhido devido a alagamentos durante tempestades como a do último dia 31 de outubro. Durante aproximadamente 40 minutos a via foi fechada para garantir a maior realidade possível na atividade. “Conseguimos registrar o tempo de reposta de cada órgão de segurança desde o fechamento da via até a chegada de cada equipe. Além disso, trabalhamos a conscientização com os moradores para evitar o descarte de lixo e material de construção que podem obstruir o sistema de drenagem de água da chuva. Melhoramos o nosso planejamento e teremos mais segurança em estratégias futuras”, avalia Sérgio Andrade, coordenador da Defesa Civil Municipal.

A integração e entrosamento de vários órgãos são fundamentais em momentos de crise quando o risco deve ser identificado, o alerta disparado e o socorro prestado de maneira imediata. “Sempre participamos dessas ações em Sete Lagoas e é possível observar uma maior evolução a cada ano. É muito importante que todos estejam alinhados para garantir a segurança do cidadão e principalmente a preservação da vida”, ressaltou o sargento Márcio Luiz de Oliveira, da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

Além das coordenadorias de Defesa Civil e Guarda Municipal a atividade reuniu a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Samu e as secretarias municipais de Obras e Assistência Social. Uma união para evitar tragédias. “Agradeço a participação de todos envolvidos neste simulado. Em caso de ocorrência, todos serão acionados seguindo as normas do nosso Plano de Contingência”, conclui Sérgio Andrade. A Defesa Civil de Sete Lagoas pode ser acionada pelos telefones 153 ou (31) 3776-7890.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM