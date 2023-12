Alerta de tempestade em Sete Lagoas e mais 224 cidades de Minas Gerais

A Defesa Civil de Sete Lagoas e o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiram um alerta nesta tarde para a possibilidade de tempestade em Sete Lagoas e outras 224 cidades de Minas Gerais.

Foto: Djhéssica Monteiro/ SeteLagoas.com.br

O aviso do INMET, válido a partir das 14:00 do dia 18/12/2023 até as 23:59 do mesmo dia, prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos variando entre 40-60 km/h, e possibilidade de queda de granizo. O alerta aponta para um baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, quedas de galhos de árvores e ocorrência de alagamentos.

Diante dessas condições meteorológicas adversas, as orientações incluem evitar abrigar-se debaixo de árvores devido ao risco leve de queda e descargas elétricas, além de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda em caso de rajadas de vento. Recomenda-se também evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Para informações adicionais e orientações, a população é encorajada a contatar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.