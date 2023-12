Acidente envolvendo caminhão e caminhonete derruba postes no Iporanga em Sete Lagoas

Uma batida envolveu caminhonete e caminhão com derrubada de postes na madrugada dessa segunda (18/12) em Sete Lagoas. Equipes de resgate e socorro foram mobilizadas para o local da batida, próximo ao cruzamento da Rua das Melancias com a Avenida Prefeito Alberto Moura no Bairro Iporanga.

Foto: Redes Sociais / Reprodução

A dinâmica exata do acidente segue sendo investigada pelas autoridades, mas o condutor da caminhonete Mitsubishi L200 teria dito aos policiais que perdeu o controle e veio a colidir contra um poste. Um segundo veículo envolvido seria um caminhão Volvo que passava pelo local no momento, teve fiação enroscada em uma das rodas e ocasionou a derrubada de um segundo poste.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para isolamento da área e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) fez atendimento às vítimas com posterior condução ao hospital. Dois homens foram atendidos pelo SAMU, um de 24 e outro de 25 anos, ambos apresentando hálito etílico segundo a equipe médica.

De acordo com o SAMU, o primeiro deles apresentava dor no tornozelo direito e recebeu imobilização antes de ser encaminhado ao Hospital Municipal. O segundo apresentou dor no punho esquerdo e perda momentânea da conscieência, tendo recebido o mesmo tratamento e encaminhamento.

Às 16h10 fontes consultadas pelo SeteLagoas.com.br na região ainda relatavam estar sem energia elétrica. Os postes e fiações derrubadas já haviam sido retiradas.

*Matéria atualizada às 20h30 - 18/12/2023.

Da Redação, Vinícius Oliveira

Com informações de Por Dentro de Tudo