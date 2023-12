5ª Cia Independente do Corpo de Bombeiros finaliza preparação para períodos chuvosos

Já estamos em período chuvoso - e os perigos causados pelas intempéries e afins exigem do Corpo de Bombeiros. A 5ª Companhia Independente (5ª Cia Ind CBMMG), sediada em Sete Lagoas, organizou diversas atividades com o intuito de se preparar para enfrentar as consequências danosas das chuvas.

Foto: 5ª Cia Ind BM / divulgação

Foram realizados credenciamento de mergulho e treinamento de acionamento do plano de chamada para melhorar a capacidade de resposta. No último dia 23 de novembro foi realizado o tradicional Workshop de Abertura do Período Chuvoso da Unidade, que contou com palestras voltadas para o aumento da resiliência municipal; foram convidados representantes das Coordenadorias Municipais de Defesa Civil dos 22 municípios da área de atuação da 5ª Cia Ind.

Também foram realizadas atividades simuladas nos municípios com maior incidência de desastres relativos ao período chuvoso. Também no mês de novembro, foram realizados simulados de mesa nos municípios de Jequitibá e Curvelo no dia 29 e no município de Matozinhos no dia 30. Foram discutidas as ações a serem adotadas pelo sistema de proteção e defesa civil nos cenários de risco previstos nos Planos de Contingência municipais.

No dia 09 de dezembro, foi organizado um treinamento para os Núcleos de Proteção e Defesa Civil, que contam com pessoas da comunidade interessadas em participar mais ativamente das ações de autoproteção. Em Sete Lagoas, foi realizado um simulado de fechamento de via no dia 15 em um ponto de alagamento da cidade, com o intuito de treinar os envolvidos na resposta a esse tipo de evento e chamar a atenção da população para os riscos de transitar em vias tomadas pelas águas.

“Infelizmente não podemos controlar as chuvas, mas podemos nos preparar para minimizar seus efeitos. Com uma preparação adequada, Noé conseguiu vencer um dilúvio”, diz o tenente Mateus Neves, chefe do Núcleo da Alerta de Chuva da 5ª Cia Ind.

Da redação com 5ª Cia Ind