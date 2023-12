VÍDEO: Espetáculo 'A Magia do Circo' do Centro de Dança Bálance encantou o público em Sete Lagoas

No último fnal de semana, dias 16 e 17 de dezembro, o Centro de Dança Bálance brilhou com sua apresentação anual de dança. Intitulado 'A Magia do Circo' e inspirado no filme 'O Rei do Show' o espetáculo aconteceu no auditório da UNIFEMM e atraiu familiares e amigos numa noite dedicada à apreciação artística. Por trás de todo o glamour, uma verdadeira equipe se fez presente: desde as alunas do Bálance, professoras coreógrafas até a equipe de iluminação, cenografia, identidade visual, figurinistas e outros colaboradores.

Foto: Maria Eduarda Alves

Carina Telles, atual diretora do Bálance, compartilhou com o SeteLagoas.com.br a inspiração por trás da apresentação: A história que impulsiona o espetáculo é uma celebração à humanidade, carregando mensagens poderosas sobre preconceito e aceitação social. A trama baseada na vida de Phineas Taylor Barnum traz à tona a história de alguém rejeitado por suas condições financeiras desde a infância, mas que nutria um grande sonho de se tornar uma estrela, buscando incessantemente essa realização.

Além de Carina, a coreógrafa Mariana Machado, as dançarinas Ana Paula Moura, Ana Júlia Gonzaga e Maria Luiza Telles e Ariel, Simone e Karen, pais de alunas, compartilharam suas impressões com a equipe do SeteLagoas.com.br, confira!

Da Redação, Maria Eduarda Alves