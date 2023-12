Sete Lagoas deve ter máxima de 31°C e pancadas de chuva nesta terça (19); confira

A terça-feira em Sete Lagoas começa com sol e céu claro. Mas, à tarde, as nuvens aumentam e há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima fica em torno dos 31°C. A umidade relativa do ar pode chegar a 90%, o que pode deixar o tempo abafado.

Foto: Túlio Thales/ SeteLagoas.com.br

À noite, as chuvas continuam, com possibilidade de trovoadas. A temperatura mínima fica em torno dos 21°C. O vento sopra fraco, com intensidade de 16 km/h.

Recomendações

Se for sair de casa à tarde ou à noite, é bom levar um guarda-chuva.

Beba bastante água para se hidratar.

Evite atividades ao ar livre durante o período de maior intensidade dos raios solares.

Fique ligado nas atualizações da previsão do tempo!

Fonte: INMET