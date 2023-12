Precauções necessárias durante as férias: Cuidados cruciais com crianças em casa

Com as férias escolares em vigor e as crianças passando mais tempo em casa, a atenção dos pais, responsáveis e cuidadores é essencial, pois acidentes domésticos podem ocorrer em breves momentos de distração.

O verão promete temperaturas acima da média, o que torna piscinas e atividades aquáticas ainda mais atrativas, demandando cautela redobrada. De acordo com Daniela Fóscolo, gerente médica e cirurgiã geral do Hospital João XXIII da Fhemig, a hidratação é crucial quando as crianças estão expostas a calor intenso. A desidratação pode aumentar a propensão a acidentes, incluindo afogamentos.

Na área da piscina, além da supervisão constante de adultos, o uso adequado de equipamentos de segurança é essencial. Daniela ressalta a importância de boias apropriadas para cada faixa etária, indicando o colete salva-vidas para crianças menores, já que outras boias podem não oferecer a segurança necessária. É fundamental destacar que afogamentos não demandam grandes quantidades de água - até 5 centímetros podem representar um risco grave.

Outro incidente frequente em casa são os "corpos estranhos", objetos ou substâncias ingeridos ou inseridos no nariz ou ouvidos das crianças. Moedas e pequenas peças de brinquedo estão entre os itens que levam frequentemente os pequenos aos serviços de emergência. No Hospital João XXIII, esses incidentes foram o terceiro mais comum em 2022, seguindo quedas de altura própria e acidentes de trânsito com motociclistas.

Durante as festas de Natal, objetos como pilhas e baterias de brinquedos merecem atenção especial, pois são comumente engolidos por crianças, podendo gerar consequências graves.

Intoxicações por produtos químicos, incluindo materiais de limpeza e bebidas alcoólicas, também são preocupações. Manter esses produtos fora do alcance das crianças e em suas embalagens originais é crucial.

Quedas, especialmente de janelas, são uma preocupação adicional, onde medidas como telas de proteção e vigilância são essenciais.

As queimaduras representam outro risco significativo, com crianças até 11 anos sendo frequentemente vítimas. A atenção especial na cozinha, ao manusear objetos quentes e evitar o uso de álcool líquido são fundamentais para evitar acidentes.

Dicas para prevenir acidentes incluem cobrir tomadas, proteger pilhas e baterias, evitar objetos perigosos ao alcance das crianças, supervisionar durante o banho e usar equipamentos de segurança em áreas aquáticas.

