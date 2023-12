Regularização fundiária: Prefeitura de Sete Lagoas garante a propriedade de imóveis a moradores do Vale das Palmeiras

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio do Programa Municipal de Regularização Fundiária – cumpriu mais uma etapa de um dos projetos sociais mais abrangentes da história da cidade. Moradores de um núcleo habitacional localizado entre os bairros Vale das Palmeiras e Mata Grande receberam, nesta segunda-feira, 18 de dezembro, os títulos que garantem a legalização definitiva dos seus imóveis.

Entrega das escrituras foi realizada, nesta segunda-feria, na rua onde moram vários beneficiados - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O prefeito Duílio de Castro a e vereadora Marli de Luquinha entregaram as escrituras, no Beco Tunico Reis, e viram de perto a emoção dos contemplados. O programa de regularização é gratuito e, somente nesta gestão, já contemplou aproximadamente 3.500 famílias. “Uma política pública que, literamente, realiza o sonho das pessoas. Um imóvel com escritura é mais valorizado e o seu proprietário pode, por exemplo, requerer financiamento para fazer melhorias em sua estrutura. O registro garante a propriedade familiar e o direito para outras gerações. Estou muito feliz em participar desta festa onde entregamos este presente de Natal aos contemplados”, comemorou Duílio de Castro.

A Regularização Fundiária está acabando com uma demanda reprimida de décadas que colocava em risco a titularidade das propriedades por questões técnicas e legais. O trabalho contínuo da atual gestão municipal neste programa é reconhecido e recebe elogios de quem também lutou nesta nova fase. “O alcance de programa é incalculável. É um muito bom ter a tranquilidade de saber que todos aqui estão com suas escrituras em mãos. Agradeço o prefeito por ter assumido e cumprido essa missão de dar tranquilidade a pessoas de todas as regiões de Sete Lagoas”, destacou Marli de Luquinha.

Foram quatro meses de trabalho para chegar a este momento tão aguardando para os moradores. A espera valeu a pena, são 77 unidades imobiliárias e 88 contempladas com o sonhado certificado de registro do imóvel. “São três quadras que estavam ocupadas de maneira ordena, mas sem registro, deste a concepção dos bairros Mata Grande e Vale das Palmeiras. Com esta regularização, este núcleo será incorporação ao Vale das Palmeiras”, explica Jonas Felisberto, coordenador de Ordenamento Urbano da Prefeitura de Sete Lagoas.

Quem materializou o sonho da propriedade legal de seu imóvel não esconde a sensação de alegria em obter um documento que gera segurança habitacional para toda a família. “A felicidade é enorme. Tem 30 anos que moramos aqui sem nenhum documento dos imóveis. Agradecemos o prefeito Duílio e a vereadora Marli por este trabalho que dá tranquilidade para todos nós”, declarou o morador Alexandre de Almeida.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM