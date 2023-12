Guarda Municipal lança operação de Natal para reforçar segurança em áreas comerciais

Para aumentar a segurança em áreas comerciais de Sete Lagoas, a Guarda Civil Municipal (CCM) colocou em prática a operação “Natal Seguro”. O principal objetivo é garantir tranquilidade ao público que frequenta estes locais devido às compras para celebrar este período festivo do ano. Além da prevenção, o patrulhamento garante uma ação imediata no momento da ocorrência.

Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

A operação é uma ação estratégica da Prefeitura que, nos últimos dois meses, cumpriu um intenso cronograma de pagamentos de servidores injetando cerca de R$ 150 milhões na economia. “O aquecimento do comércio e o aumento da circulação de pessoas nas ruas é natural depois deste fomento na economia. Queremos que o cidadão faça suas compras com tranquilidade e, por isso, promovemos esta ação que é um reforço considerável para nossa segurança”, destacou o prefeito Duílio de Castro.

O lançamento da operação “Natal Seguro” foi na porta da Prefeitura, onde a corporação concentrou viaturas, motos e equipes que estarão na linha de frente deste trabalho. “Um iniciativa incrementada por nossas ações de prevenção. Teremos uma contingente maior nos locais mapeados, promovendo a sensação de segurança para comerciantes e os seus clientes. Com isso, podemos evitar ações delituosas como furtos e roubos”, ressalta Sérgio Andrade, comandante da GCM.

O planejamento operacional garante a presença dos agentes em áreas onde a circulação de pessoas e veículos aumentará consideravelmente nas próximas duas semanas. “Estamos atuando nas áreas comerciais do Cannã, Centro, Boa Vista, Nova Cidade e toda extensão das ruas Santa Juliana e José Sérvulo Soalheiro. Nossa operação vai atuar a pé para ter um contato maior com o cidadão e rede de comércio. Viaturas e motopatrulhas garantem maior mobilidade e a chegada no momento da ocorrência com maior rapidez”, explica Wagner Giovane, coordenador da GCM.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom