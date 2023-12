CAT-JK recebe Feira de Artesanato de Natal e Exposição de Bikes Antigas

Uma Monareta Germine, modelo Galáxia, de 1967. A primeira fabricada no Brasil. Uma Berlineta Caloi Mosca branca, de 1968. Uma Caloi Ceci aro 26 de 1969. Uma Monark Barrinha aro 14 de 1983. Outra Monareta Tigrão, rara, de 1972. Tem também uma Tiger Black e uma Caloi Berlineta Série Especial Emerson Fitipaldi de 1972. Essas são apenas algumas bicicletas históricas expostas desde o último dia 15 de dezembro em frente ao Centro de Atendimento ao Turista (CAT-JK) de Sete Lagoas, na orla da Lagoa Paulino.

Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

A exposição, que conta com 37 modelos raros do colecionador Marcos Santos, é uma iniciativa da Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Adjunta de Turismo, e pode ser vista até o dia 3 de janeiro de 2024, de 08h30 às 17h.

Feira de Artesanato

Além das bikes, o entorno do CAT-JK, na Praça Wilson Tanure, também recebe, de 20 a 23 de dezembro, a Feira de Artesanato da Associação Coração de Minas, edição especial de Natal. "Hoje nossa associação conta com 22 associadas com diversos trabalhos manuais como bolsas, biscuit, crochê, cestaria, costura criativa, feltros, etc. Estaremos a partir de quarta-feira até sexta, de 14h às 21h, e no sábado, de 09h às 15h, aguardando por vocês", convida Silvia Barros, artesã e uma das organizadoras da feira, que conta com os apoios da Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo e da Secretaria Adjunta de Turismo e do Circuito das Grutas.

"Esses eventos trazem uma positividade muito grande para a nossa cidade. Eles fomentam o turismo como um todo e também nos remete ao passado. Quando nos deparamos com as bicicletas desses anos de 60, 70, 80, 90, voltamos ao passado, quando éramos crianças. Essa turma da faixa etária dos seus 50, 60, até mesmo 70 anos, consegue voltar no tempo porque todo mundo tem uma história em cima dessas bikes. Todo esse movimento fomenta o turismo de um modo geral. Aproveite essa oportunidade e venha visitar", diz o secretário adjunto de Turismo, Mário Luiz.

Da Redação com ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas