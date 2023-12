Sete Lagoas: Prefeitura concede folga a servidores contratados, agentes de saúde e de endemias no dia do aniversário

O prefeito Duílio de Castro anunciou, juntamente com o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade e o coordenador de Saúde Alber Alípio, na tarde desta terça-feira, 19, em seu gabinete, que a Prefeitura protocolou na Câmara Municipal o Projeto de Lei Complementar (PLC) 20/2023 e o Projeto de Lei (PL) 575/2023 que tratam, respectivamente, da concessão do benefício da folga no dia do aniversário para os servidores contratados e também para os agentes comunitários de saúde (ACS) e de endemias (ACE) do Município.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O benefício natalício já é concedido a todos os servidores efetivos e, após os projetos serem aprovados no Legislativo Municipal e sancionados pelo prefeito, passará a valer também para os demais servidores municipais. "Estamos estendendo a todos os funcionários contratados o direito de ter o dia de folga no dia do seu aniversário para que possam curtir com a família, com os amigos, ou mesmo descansar nessa data. É mais um benefício da nossa gestão para o servidor público", anunciou o prefeito Duílio de Castro.

A agente comunitária de saúde, Marcela Graziela Macedo, agradeceu ao Executivo pelo projeto. "Graças a Deus o prefeito concedeu mais esse pedido nosso. Nesse momento queremos só agradecer, prefeito", disse a servidora da Saúde.

O prefeito reforçou ainda que o compromisso da gestão com o funcionário vai continuar até o último dia de governo. "O funcionário é prioridade e servidor feliz presta melhores serviços públicos para a sociedade. Nada mais justo que ter essa isonomia oferecendo o mesmo direito que o servidor concursado já tem, que é o seu dia de lazer, de comemorar o seu aniversário", completou o prefeito.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM