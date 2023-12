Prefeitura protocola na Câmara projeto de lei que readequa salários de vários cargos da Educação

A Prefeitura de Sete Lagoas protocolou esta semana na Câmara Municipal o Projeto de Lei (PL) 570/2023, que altera a Lei Complementar nº 80, de 4 de setembro de 2003, que "dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos profissionais do quadro da educação da prefeitura municipal de sete lagoas, o estímulo a formação profissional do servidor, sua contribuição ao processo de trabalho e dá outras providências". Em suma, o PL trata da readequação salarial de alguns cargos na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, como os de professores, técnicos de nível superior, e os de auxiliares de secretaria e biblioteca.

Foto: Ascom PMSL/Divulgação

Com a aprovação e sanção da nova lei, o salário base dos professores passará a ser de R$ 2.120,00; e técnico superior de R$ 1.937,00; enquanto os cargos de auxiliar de secretaria e biblioteca terão a gratificação alterada para 30% do salário base. Os novos valores contarão dos salários dessas categorias já a partir de janeiro de 2024, sem contar o novo reajuste já esperado para o mês de abril, data-base da recomposição salarial de todos os servidores municipais.

O prefeito deu a notícia ao lado do vice-prefeito, Dr. Euro de Andrade, eu seu gabinete na tarde desta terça-feira, 19. "Vamos corrigir essas distorções. É o compromisso que fizemos com os servidores da Educação e também com o sindicato. Continuaremos valorizando nossos profissionais e readequando essas diferenças que vêm de anos de outras administrações, colocando sempre os servidores como prioridade em nossa gestão. Assim que a Câmara aprovar, iremos sancionar", assegurou o prefeito Duílio de Castro.

Da Redação com Ascom - PMSL