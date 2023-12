Sete Lagoas se despede do artista plástico Paulo Horta

Sete Lagoas se despediu na última segunda-feira (18) de Paulo Horta, artista plástico. Ele foi diretor do Centro Regional de Artesanato Maria dos Anjos Macedo (Cramam) e marcou época no carnaval setelagoano na criação de fantasias para a escola de samba Imperatriz Catarinense.

Foto: Sete Dias / reprodução

A informação é do Sete Dias. Paulo Horta, em seus últimos trabalhos expostos na Casa da Cultura, atuou com instalações feitas de materiais como madeiras de demolição, ferragens, bambus e outros, para o projeto "Do Descarte, Arte", no ano de 2009. Religioso, o artista também tinha trabalhos ligados à temática sacra.

Neste momento de dor, o SeteLagoas.com.br presta condolências à família e amigos de Paulo Horta.

Da redação