Chuva pode dar as caras nesta quarta em Sete Lagoas; confira previsão do tempo

A chuva parece que dará as caras em Sete Lagoas nesta quarta-feira (20): é o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O sol estará presente ao longo do dia, com o calor característico da estação.

Foto: Reprodução/ Internet

Apesar do alerta de chuvas emitido para cidades da região, incluindo Sete Lagoas, não ocorreu precipitações durante a madrugada. A mínima foi de 19°C com tendência de queda.

Durante o restante da manhã, tarde e noite, estão previstas pancadas de chuva isoladas, com trovoadas. Mas, a “quentura” persiste: máxima de 30°C.

No final da semana está chegando os refrescos: no primeiro dia de verão (21), está previsto chuva e temperatura de 25°C de máxima. Já na sexta (22), o termômetro sobe mais um pouco, para 28°C, com possibilidade de precipitações.

Da redação com Inmet