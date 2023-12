Pitbull resgatado no CDD em Sete Lagoas necessita de doações de sangue

Na madrugada do domingo 17 de dezembro, durante patrulhamento de segurança no bairro Cidade de Deus, uma equipe da Guarda Civil Municipal de Sete Lagoas foi chamada por um casal que relatou ter avistado um animal amarrado no meio do matagal próximo. Os agentes se dirigiram ao local indicado e encontraram um cachorro da raça pitbull amarrado com sinais evidentes de maus-tratos.

Imagem: Projeto Coração pet

Após entrar em contato com os órgãos responsáveis pelo resgate de animais, o Projeto Coração Pet interveio e resgatou o animal, encaminhando-o para a clínica veterinária Amigo Vet. Lá ele está recebendo os cuidados necessários e a devida assistência médica. Os responsáveis pelos maus tratos ainda não foram identificados.

O Projeto Coração Pet nomeou carinhosamente o animal de Taz. Eles pedem ajuda, pois exames feitos ontem (19) mostraram que Taz vai precisar de transfusão de sangue. Para doar, os animais compatível devem ter peso mínimo de 40kg.

Para informações sobre doações de sangue, os interessados devem entrar em contato com Juca pelo número (31) 99752-5738.

Da Redação, Maria Eduarda Alves.