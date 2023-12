Assistência Social realiza 5º Natal Feliz com assistidos dos CRAS de Sete Lagoas

Brincadeiras, música, dança, distribuição de brindes e um delicioso almoço servido pelo Papai Noel. Assim foi 5º Natal Feliz, realizado pela Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh) - no salão paroquial da Igreja do bairro Santa Luzia. O evento reuniu crianças e familiares assistidos pelos quatro centros de referência em assistência social (CRAS) do Município.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

"Isso é um ato de união, de acolhimento, de fraternidade nessa época de Natal. Proporcionar tudo isso para essas famílias é um ato de amor para com a população. Estamos extremamente felizes em fazer parte de mais essa ação. Também estamos com a Carreta Trololó realizando passeios gratuitos para a população, na Praça da Feirinha, e em algumas escolas municipais, fazendo o Natal dessas pessoas mais feliz", comenta a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves.

Familiares agradeceram a oportunidade de ter um Natal diferente esse ano. "Nossa, melhor coisa que aconteceu. Estava tão triste e me animou tanto poder sair com meu netinho. O Natal desse ano já está sendo bom demais pra gente", comemorou Edivana Bessa, ao lado dos netos Arthur e Helena, do bairro Jardim dos Pequis. "A gente nem sempre pode proporcionar algo tão bacana para os nossos filhos, ainda mais que tem muita mãe que não tem condição. Acho muito importante, pois faz as crianças felizes e também as mães felizes. As crianças estão muito empolgadas", afirmou Lorrana Morais, mãe de Enzo, de sete anos, do bairro Santa Luzia.

O Papai Noel recebeu os pequenos, anotou os pedidos e tirou fotos. "Estar vestido de Papai Noel é uma honra. A criança é um símbolo de pureza, de inocência, e é o nosso futuro. Ser criança também faz parte de ser Papai Noel. Desejo um feliz Natal para Sete Lagoas e, principalmente, para nossas crianças maravilhosas. Viva Sete Lagoas! Feliz Natal!", desejou o "Papai Noel" do evento, o renomado médico Dr. Caio Dutra. O 5º Natal Feliz da Smasdh contou com os apoios do Projeto Aproximar, Padaria Sete Lagoas, Dr. Caio Dutra, Casa de Carne Bom Bife, Bar Hangar 356 e amigos, Carioca Lanches, Paróquia Santa Luzia e cantora Nanda Costa.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM