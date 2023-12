Acidente na BR-040 em Sete Lagoas deixa dois feridos e causa lentidão

Um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão na BR-040, na altura do km 482, em Sete Lagoas, na manhã desta quarta-feira (20), deixou dois feridos e causou lentidão no trânsito.

Foto: Reprodução/ Internet

O acidente aconteceu por volta das 9h30, no km 435 da rodovia, no sentido Belo Horizonte. Segundo a Via 040, concessionária que administra a via, a carreta colidiu na traseira do caminhão, que tombou e derramou sua carga de açúcar e maltose.

As duas vítimas são do sexo masculino. Uma delas, de 17 anos, foi encaminhada para o Hospital Municipal de Sete Lagoas em estado moderado. A outra vítima, de 28 anos, foi levada para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, pelo Helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em estado grave.

O sentido Belo Horizonte da rodovia ficou fechado por cerca de duas horas. No momento, o tráfego está fluindo em uma faixa, com lentidão de quatro quilômetros no sentido Brasília e dois quilômetros no sentido Rio de Janeiro.

A concessionária informou que equipes trabalham para remover o veículo tombado e limpar a pista.

Da redação