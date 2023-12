Começa nessa quarta-feira (20) 'Prudente Luz' com show de Don & Juan e muito mais; confira

Prudente está prestes a se encher de luz mais uma vez com o 3º Prudente Luz, um evento destinado a trazer muita alegria e entretenimento para todas as famílias. Com a presença especial do Papai Noel, este festival promete ser um verdadeiro espetáculo para os residentes e visitantes da cidade. Prefeitura Prudente de Morais As atrações já foram confirmadas e serão três dias repletos de pura diversão e música para celebrar o espírito natalino. Confira abaixo a programação completa:

20/12 – Quarta-feira

Local: Praça de Santana – Campo de Santana

Praça de Santana – Campo de Santana Horário: 19h30

19h30 Atrações: Don & Juan Marlon Barone Fanfarra Municipal Itamar F. Moura



O Campo de Santana será palco de apresentações incríveis que prometem envolver o público com músicas animadas e performances memoráveis.

21/12 – Quinta-feira

Local: Praça Nossa Senhora de Fátima

Praça Nossa Senhora de Fátima Horário: 19h30

19h30 Atrações: Rick & Nogueira Cristian & Cleiton Fanfarra Municipal Itamar F. Moura



A Praça Nossa Senhora de Fátima será o cenário perfeito para uma noite encantadora, com artistas locais proporcionando momentos inesquecíveis.

22/12 – Sexta-feira

Local: Praça do Rosário

Praça do Rosário Horário: 19h30

19h30 Atrações: Rapazolla Gleyssinho Carroça Teatral Grupo de Oficinas do CRAS



A Praça do Rosário será transformada em um verdadeiro palco de festa, com atrações variadas, desde bandas renomadas até apresentações teatrais e culturais.

Esta festa, que já se tornou tradição no fim de ano de Prudente, convida a todos para celebrar juntos esse momento especial. Prepare-se para curtir e se encantar com a magia do 3º Prudente Luz. Traga sua família e amigos para vivenciarem juntos essa experiência única. Você é nosso convidado especial!

Da Redação com Por Dentro de Tudo