Sete Lagoas: Feira de artesanato do Terminal Urbano vai até sábado com excelentes opções para compras de Natal

Peças de muito bom gosto e um atendimento personalizado cheio de afeto e carinho. Esses são ingredientes que podem ser encontrados na tradicional Feira de Artes e Artesanato do Terminal Urbano do Transporte Coletivo. Com uma organização diferenciada, o evento foi aberto na tarde desta quarta-feira, 20 de dezembro, reunido várias possibilidades para as compras natalinas.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Esta é a 5ª edição da feira neste mesmo local. A fórmula fez sucesso e a cada ano um número maior de artesões se inscreve para levar seus trabalhos para bem perto do cidadão. “Esta é uma grande oportunidade para que eles possam mostrar a qualidade de seus trabalhos. Outras edições de Natal deram certo e a do Dia das Mães também. Agora, com 42 expositores esperamos um resultado ainda melhor. Estamos muito felizes com o empenho e dedicação de todos”, destacou Carla Godoy, assessora da Secretaria Municipal Adjunto de Cultura e uma das organizadoras da feira.

Pelo terceiro ano consecutivo a feira ocupa o equipamento urbano por onde passam milhares de pessoas por dia. A escolha é estratégica, mas a qualidade dos trabalhos é o grande diferencial. A Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura dá o apoio necessário para a realização do evento. “Aproveitamos um espaço referencial de nossa cidade para fomentar a economia criativa de nossa cidade. A administração municipal oferece esta oportunidade para que esses artistas possam ganhar seus recursos, isso é fomentar a economia local. Parabéns a todos pelos belos trabalhos”, comentou Renato Gomes, secretário municipal adjunto de Educação.

Até a próxima sexta-feira, 22, o horário de funcionamento é de 8h às 19h e no sábado, 23, a exposição fica aberta de 8h às 12h. Quem participa da organização da feira e também expõe seus trabalhos comemora esta edição mais encorpada. São opções de compras para todos os gostos. “Este ano a expectativa é a melhor possível. Agora, somos mais artesãos e isso significa mais atrativos para os clientes. Convido todos os sete-lagoanos para visitar nossos stands onde poderão encontrar peças feitas com muito carinho e capricho. Será um prazer receber todos aqui”, comemorou Maria Aparecida de Souza – Cida.

Arlinda Rodrigues estava passando pelo terminal e não perdeu a oportunidade de conhecer os trabalhos e também fazer suas compras. Ela aprovou a feira em todos os sentidos. “Sete Lagoas estava precisando disso. Estes artistas merecem atenção e reconhecimento. Já visitei no primeiro dia e comprei laços maravilhosos para minha netinha. Tudo muito lindo e feito com amor. Nós que utilizamos o transporte público ganhamos muito já que podemos usufruir desta oportunidade antes ou depois de nossas viagens de ônibus”, avaliou Arlinda Rodrigues, moradora do bairro São Vicente.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM