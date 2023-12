Clima instável com pancadas de chuva marcam o fim da primavera em Sete Lagoas

A primavera chega ao fim nesta quinta-feira (21) em Sete Lagoas com sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 19°C e a máxima de 28°C. A umidade do ar ficará entre 50% e 100%.

Foto: Djhéssica Monteiro/SeteLagoas.com.br

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há um alerta de chuvas intensas para a cidade. A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h). Há risco baixo de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A manhã será nublada com pancadas de chuva isoladas. À tarde, as nuvens aumentam e há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. À noite, o céu fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

A população deve ficar atenta ao alerta de chuvas intensas e tomar as medidas de segurança necessárias.

Fonte: INMET