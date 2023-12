Programa de regularização fundiária da Prefeitura contempla 85 famílias do bairro Santa Marcelina

Chegou a vez de moradores do bairro Santa Marcelina realizarem um sonho de décadas. A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio do Programa Municipal de Regularização Fundiária – cumpriu outra etapa do projeto que emite escrituras que garantem a legalização definitiva dos seus imóveis.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O prefeito Duílio de Castro e o vereador presidente da Câmara, Caio Valace, entregaram, na noite desta quarta-feira, 20 de dezembro, os documentos que garantem a segurança habitacional das famílias. “Esta é uma política pública na qual trabalhamos com muita força, pois ela muda a vida das pessoas. Foram mais de 40 anos de espera e estou muito feliz em participar deste momento onde entregamos um grande presente de Natal para estas famílias”, destaca Duílio de Castro.

A Regularização Fundiária está acabando com uma demanda reprimida de décadas que colocava em risco a titularidade das propriedades por questões técnicas e legais. “Este era um problema que afligia todos esses contemplados. Todos querem ter seu título registrado em cartório e, para nós que representamos a população, é gratificante ver a alegria de todos neste momento memorável”, ressalta Caio Valace.

A Prefeitura concentra esforços neste programa de grande alcance social. Nos últimos três anos, foram mais de 3.500 famílias contempladas. Desta vez, o registro definitivo foi confirmado para dezenas de imóveis. “Para nossa equipe que trabalha neste programa é um privilégio cumprir mais esta etapa. Agora, foram 95 lotes e 85 famílias de um núcleo ordenado, mas sem registro desde a concepção do bairro”, explica Jonas Felisberto, coordenador de Ordenamento Urbano da Prefeitura de Sete Lagoas.

Quem conquistou a propriedade legal do seu imóvel revelou a satisfação por este momento. Um ato aguardado por várias gerações das famílias contempladas. “Estou muito feliz e satisfeito por este projeto. Agradeço o prefeito Duílio de Castro e o vereador Caio Valace por esta realização. Um conquista que dedico a honra do meu avô Raimundo Reis, da minha avó Maria Marcelina e de todos os meus irmãos e tios que tanto lutaram por este sonho”, declara o servidor público Ailton Claret Domingos.

