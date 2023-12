Rodrigo Nogueira é o novo presidente do Sindicato Rural de Sete Lagoas

Apesar da eleição ter sido com chapa única, (Leia Aqui), 44 associados marcaram presença no Parque de Exposições JK para exercer seu voto, elegendo o empresário Rodrigo Nogueira Ferreira como líder do Sindicato Rural para o período de 2024 a 2026. A posse está agendada para o dia 15 de fevereiro, uma quinta-feira. A votação transcorreu das 8h às 17h, seguindo os procedimentos estatutários.

Da esquerda para a direita Luciano Paiva Nogueira, Jadir Rabelo e Rodrigo Nogueira

Rodrigo Nogueira, além de ser pecuarista, atua no ramo de máquinas e transporte florestal. Com 47 anos de idade, mesmo tendo menos de três anos como produtor Gir e Girolando, foi reconhecido neste ano pelo Núcleo do Girolando como uma revelação no setor, durante a Exposição Brasileira do Agronegócio do Leite (Megaleite), realizada em junho no Expominas. Ele já conquistou a posição de sexto melhor criador do Brasil.

Jadir Rabelo, atual presidente do Sindicato Rural de Sete Lagoas, esteve presente e conduziu de maneira hábil sua sucessão, entre Luciano Paiva Nogueira (suplente da diretoria) e o presidente eleito, Rodrigo Nogueira.

Confira a diretoria do Sindicato Rural de Sete Lagoas:

Presidente:

Rodrigo Nogueira Ferreira

Vice-presidente:

Wellington Luiz do Carmo

Secretário:

Maurílio Vaz de Melo

Tesoureiro:

Brasil Osório Martin Costa

Suplentes da Diretoria:

Ricardo Antônio Duarte Tavares

Luciano Paiva Nogueira

Sergio França Leão

Luis Eduardo Loureiro da Cunha

Conselho fiscal:

Alexandre Lopes Lacerda

Marco Aurélio José Reis

Uilton Ávila

Suplentes do Conselho Fiscal:

Regis Lorenzo Guimarães Cabral

Mauro Antônio Costa de Araújo

Orlando Giordani de Moura

