Motosserra é furtada em loja de Sete Lagoas

Na manhã desta quinta-feira (21/12) por volta das 11h uma motosserra foi furtada em Sete Lagoas. O furto aconteceu numa loja de equipamentos agrícolas na Av. Raquel Teixeira Viana. Imagens de câmera de segurança da vizinhança mostram que o suspeito correu com o produto em direção à Av. Dr. Renato Azeredo e evadiu do local junto ao condutor de uma motocicleta.

Foto ilustrativa. Petra Blume / Pixabay.

A reportagem do SeteLagoas.com.br apurou que a motosserra estava exposta próximo à entrada da loja quando foi furtada. Segundo informações da loja, é um modelo que funciona apenas à bateria, item que não foi furtado.

No momento havia quatro colaboradores no estabelecimento e o suspeito agiu rápido pegando a motosserra e saindo em disparada. Cerca de trinta metros abaixo da loja, já na Av. Dr. Renato Azeredo, foi possível verificar nas imagens que ele subiu numa motocicleta conduzida por outra pessoa e evadiu do local.

