Rua Itaquera, no bairro São Francisco, ganha nova terraplanagem e pavimentação

Bastava andar pela rua Itaquera, entre as ruas Topázio e Itaberaba, no bairro São Francisco, mesmo que virtualmente, para ver só buracos. Em tempos de chuva, como agora, era comum a água invadir algumas casas. Porém, isso agora é coisa do passado. Atendendo a um pedido do vereador Roney do Aproximar, a Prefeitura de Sete Lagoas vem realizando nova terraplanagem e asfaltamento em mais de cem metros da vida, trazendo uma nova realidade para os moradores e motoristas.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

"É uma demanda dos moradores de muitos anos. Essa rua era muito disforme e acumulava muita água. Assim, o prefeito determinou que fizéssemos essa correção. Foi feito todo o trabalho de topografia e hoje estamos finalizando com o asfalto CBUQ, para um escoamento natural das águas de chuva que vêm a montante", informou o secretário municipal de Obras, Antônio Garcia Maciel.

O prefeito Duílio de Castro, acompanhado do vereador Roney, visitou os trabalhos na tarde desta quinta-feira, 21 de dezembro. "Uma rua muito problemática. Há quase 40 anos que a população pedia outras gestões para arrumar. Aqui tinha um problema muito grande de drenagem, acumulando muita água, que entrava nas casas. Agora estamos resolvendo", comentou o prefeito. "Como vereador representante do bairro, solicitamos ao prefeito e ele prontamente nos atendeu com mais essa obra. É uma rua antiga, que estava mal resolvida e que, agora, está solucionada", lembrou o vereador Roney do Aproximar.

Mesmo antes do fim das obras, os moradores já agradecem, na esperança do fim dos alagamentos e de uma rua melhor transitável. "A água vivia empossada, não descia. O sentimento agora é de parabéns pra quem fez", agradece o morador Marcos Evangelista Menezes. "A água entrava na nossa casa e saía na rua de baixo. Agora parece que não entra mais. A rua ficou mais baixa. Não entra mais água, se Deus quiser", espera o morador Clementino Soares de Araújo.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM