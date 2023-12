Carro capota na rua Santa Juliana em Sete Lagoas

Ontem (20/12) por volta das 22h um acidente ocorreu na Rua Santa Juliana, envolvendo a colisão de dois veículos, levando ao capotamento de um deles, na altura do número 3062.

Imagem Rede Social

Autoridades da Polícia Militar e profissionais do SAMU foram acionados, resultando na interdição parcial da via.

Segundo informações, quando os serviços de emergência chegaram ao local, o motorista do veículo acidentado já estava fora do automóvel. Apesar do incidente, ele permanecia consciente e não apresentava ferimentos graves.

Da Redação