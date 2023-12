Acordo entre prefeitura e empresas do transporte público evitam greve da categoria em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas anunciou, no início da noite de quinta-feira (21), que um acordo entre o sindicado dos trabalhadores do transporte público e as empresas que atuam com coletivos na cidade. Uma greve poderia ocorrer nesta sexta-feira (22).

Foto: arquivo / SeteLagoas.com.br

O Sindicato dos Empregados do Transporte Público reivindicava o cumprimento do acordo coletivo da categoria pela Turi e Cooperseltta, além dos pagamentos do 13º salário e vale-refeição. Para tanto, as empresas de transporte público pediram do munícipio subsídio de R$ 1 milhão e aumento da passagem do ônibus para R$ 5,83. A prefeitura rejeitou a proposta patronal.

"Embora o contrato vislumbre um reajuste anual, o último foi feito em maio de 2022, há mais de um ano e meio atrás. Levando em conta a inflação do período e o aumento do salário mínimo, chegamos a uma recomposição da passagem de 7%, indo para R$ 4,85 em dinheiro e R$ 4,75 no cartão do transporte público, pois não podemos onerar mais os trabalhadores", diz o prefeito Duílio de Castro (Patriota).

Recursos para honrar compromissos

De acordo com o comunicado da prefeitura à imprensa, o executivo antecipou cerca de R$ 200 mil para Turi e Cooperseltta de um fundo usado para custeio do transporte de tratamento médico realizados por moradores de Sete Lagoas em outras cidades. Este valor é referente ao mês de janeiro.

"Acreditamos que, com essas medidas, daremos condições para que as empresas possam honrar seus compromissos com os trabalhadores, colocando um fim ao estado de greve. Afinal, juntos prestamos um serviço essencial para 30 mil passageiros por dia, mais de 900 mil por mês, impactando em toda a dinâmica da cidade", destaca o secretário adjunto municipal de Trânsito e Transporte, Wagner Oliveira.

Ainda mais, a prefeitura ainda enviou para a Câmara de Sete Lagoas um projeto de lei ordinária para conceder benefícios fiscais das concessionárias do transporte público na cidade, como parcelamento de dívidas destas empresas com o município. Chamado de Pró-Transporte pela prefeitura, o projeto "concede benefícios para o parcelamento dos débitos tributários ou não tributários dessas empresas junto ao Município, com 100% de desconto em multas e juros devidos, uma espécie de "anistia" fiscal, o que deve dar uma folga orçamentária de aproximadamente R$ 200 mil às empresas", como disse o comunicado.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas