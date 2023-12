Bem-vindo, verão: dia nublado e chuva a qualquer hora do dia em Sete Lagoas; veja previsão

Sete Lagoas, 7h59 de sexta-feira (21): bem-vindo, verão! O dia será o "mais longo" do ano, com o tempo entre nascer e pôr-do-sol durar mais de 12h nasceu nublado, e com possibilidade de chuva. Veja a previsão do tempo.

Foto: Filipe Felizardo

Todo o dia será nublado, com possibilidades de chuvas a qualquer hora do dia: pela tarde e noite, podem vir trovoadas com pancadas mais fortes. A mínima foi de 21ºC, em elevação; a máxima será de 29ºC.

A véspera de Natal promete chuva: no sábado (23) o dia estará encoberto, com máxima de 29ºC; já no domingo (24), mais chuva com trovoadas isoladas, e a máxima será de 26ºC. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Da redação