O Programa Passando a Limpo recebeu nesta sexta-feira (22/12) o delegado regional da Polícia Civil Dr. Alexandre Viana. Nos estúdios da Rádio Eldorado o convidado tratou das novidades em vistorias veiculares no estado, o funcionamento dos plantões digitais da polícia, combate à criminalidade e as investigações sobre as recentes mortes registradas na Lagoa Paulino em Sete Lagoas.

Álvaro Vilaça, Dr. Alexandre Viana e Wagner Oliveira. Foto: Alan Junio.

No último dia 15 de dezembro o serviço de vistorias veiculares passou a ser realizado por empresas credenciadas em mais de 170 municípios de Minas Gerais, incluindo Sete Lagoas. Dr. Alexandre Viana revelou durante o programa que já existem sete empresas credenciadas na regional setelagoana aptas para o serviço, duas delas em Paraopeba e cinco em Sete Lagoas.

O delegado regional falou sobre os benefícios dessa nova modalidade que, segundo ele, vai possibilitar também que as vistorias sejam feitas com maior nível de detalhamento, um verdadeiro "pente-fino" nas condições dos veículos. Como exemplo, Dr. Alexandre Viana destacou que as vistorias serão filmadas em tempo integral e sem cortes.

Falando sobre o funcionamento do plantão digital da Polícia Civil, o delegado expressou sua opinião de que este sistema permite que delegados, escrivãos e investigadores que trabalham de forma presencial nas delegacias possam se dedicar a funções como resoluções de inquéritos e investigações.

Uma notícia dada em primeira mão durante o programa pelo apresentador e secretário adjunto de transportes de Sete Lagoas Wagner Oliveira foi a de que câmeras de reconhecimento facial serão instaladas na cidade. Para Dr. Alexandre Viana, esse é mais um recurso crucial para ajudar no combate à criminalidade no município.

Tratando também dos quatro óbitos registrados na Lagoa Paulino desde o dia 30 de novembro, Dr. Alexandre Viana relatou que duas vítimas já foram identificadas e outras duas permanecem sem apuração das identidades. Segundo ele as investigações sobre os casos continuam sendo feitas pela Polícia Civil e conforme apurado pelo SeteLagoas.com.br, os policiais descartam o envolvimento de crimes violentos nessas ocorrências.

Reveja o Passando a Limpo na Íntegra:



Da Redação, Vinícius Oliveira