Maioria da população de Sete Lagoas se considera parda, revelam dados do Censo 2022

A maioria da população setelagoana se autodeclarou parda durante o Censo 2022 do IBGE. Os dados foram divulgados nessa sexta (22/12) pelo instituto. Mais de 133 mil pessoas (aproximadamente 59% da população) se declararam pardas no município. Em segundo aparecem aqueles que se declararam brancos (66.545 entrevistados, 29,26% da população total).

Foto: Google Street View / Reprodução

Segundo o Censo 2022, Sete Lagoas possui 227.397 habitantes. Confira a seguir o quantitativo declarado quanto a cor e raça:

Parda: 133.950 (58,91%)

133.950 (58,91%) Branca: 66.545 (29,26%)

66.545 (29,26%) Preta: 26.587 (11,69%)

26.587 (11,69%) Amarela: 190 (0,08%)

190 (0,08%) Indígena: 117 (0,05%)

117 (0,05%) TOTAL: 227.389 *

*Segundo apuração do SeteLagoas.com.br junto ao IBGE, 8 entrevistados não se declararam em nenhuma das cinco categorias de cor ou raça. Portanto o somatório se apresenta ligeiramente menor que o número total de habitantes.

Pela primeira vez, pardos são maioria em Minas Gerais e no Brasil

Minas

Em 2010, as pessoas autodeclaradas brancas formavam 45,39% da população mineira, enquanto pardos representavam 44,28%. De acordo com os dados do Censo Demográfico 2022, o percentual de pardos no estado chegou a 46,76%, enquanto a população branca correspondeu a 41,08% dos habitantes. Atualmente Minas Gerais tem população de 20.539.989 pessoas.

A população preta cresceu, saltando de 9,22% para 11,84% entre 2010 e 2022. A população amarela recuou em relação ao último Censo, saindo de 0,95% para 0,15% no estado, e a população indígena se manteve com 0,16% entre os dois censos.

Brasil

O número de brasileiros que responderam ser pardos cresceu 11,9% desde 2010, ultrapassando o de brancos e se tornando o maior grupo racial do país pela primeira vez, com 45,3% da população (203.080.756 pessoas).

A população que se declara preta também aumentou. Atualmente são 10,2% dos brasileiros. Os autodeclarados indígenas também aumentaram para 0,8% dos brasileiros.

A parcela dos que se declaram brancos continuou a cair seguindo tendência notada desde 2000. Ela é o segundo maior grupo da população (43,5%).

A população autodeclarada de amarelos também baixou para 0,4%.

Os dados do Censo 2022 podem ser vistos clicando aqui.

Da Redação, Vinícius Oliveira

Fontes: IBGE, g1