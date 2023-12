Associação Médica de Sete Lagoas convoca associados para assembleia geral

A Associação Médica de Sete Lagoas está convocando seus associados para uma assembleia geral oridnária para reativar seus trabalhos após o período de inatividade devido a questões internas e o agravamento na pandemia de COVID-19. Além disso, há o objetivo de se fazer a eleição da nova diretoria para a gestão que irá de 03/01/2024 a 31/12/2026 e apresentar ações a serem tomadas pela nova gestão para reestruturar a Associação.

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

A assembleia será no próximo dia 03/01/2024, no Auditório da UNICRED na Rua Cândido Azeredo, nº 67, Centro de Sete Lagoas. A primeira convocação será às 18h30 com maioria simples dos associados presentes (metade mais um) e a segunda às 19h com qualquer número de associados. Confira a convocação na íntegra:

Da Redação