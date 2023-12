Passagem de lotação em Sete Lagoas ficará mais cara a partir do primeiro dia de 2024

A passagem de ônibus ficará mais cara em Sete Lagoas a partir do primeiro dia de 2024: R$ 4,85 a tarifa. Por força de contrato com os concessionários do transporte coletivo na cidade, o reajuste é feito de maneira anual.

Foto: Juliana Nunes / arquivo SeteLagoas.com.br

Em 1º de janeiro, a tarifa subirá 7%: de R$ 4,50 para R$ 4,85 em dinheiro; e de R$ 4,25 para R$ 4,75 no cartão de transporte coletivo. Segundo o prefeito Duílio de Castro (Patriota), o último aumento foi realizado em maio de 2022, porém as empresas queriam um aumento maior, para R$ 5,83.

A informação do aumento da passagem foi comunicado pela Prefeitura de Sete Lagoas em um comunicado enviado à imprensa logo após a resolução do impasse entre o sindicato dos trabalhadores do transporte público com o patronato - a força de trabalho ameaçava greve a começar nesta sexta-feira (22), pela falta do cumprimento do acordo coletivo por parte de Turi e Cooperseltta, além do pagamento do 13º salário e vale-refeição.

Empresas ganham mais ajuda do município

O lotação da cidade quase parou na sexta (22), mas, no dia anterior (21), tanto a Prefeitura quanto os representantes das empresas chegaram a um consenso: o adiantamento de cerca R$ 200 mil de uma verba municipal usada para o transporte de passageiros de Sete Lagoas que fazem tratamento de saúde em outras cidades. Esse dinheiro é referente ao mês de janeiro.

Diferentemente do que as concessionárias gostariam, que era receber R$ 1 milhão de subsídio para manter o serviço na cidade, a alternativa encontrada pelo município foi encaminhar um projeto de lei para conceder benefícios fiscais e parcelamentos de dívidas para as empresas do transporte coletivo.

Da redação