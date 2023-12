Sete Lagoas terá sol com pancadas de chuva e trovoadas no fim de semana; confira a previsão completa

Sete Lagoas, terá um fim de semana de clima instável, com pancadas de chuva e trovoadas durante todo o período.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

No sábado (23/12), o dia terá sol com algumas nuvens, mas com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas rápidas durante o dia e à noite. A temperatura mínima será de 21°C e a máxima de 26°C. A umidade relativa do ar ficará entre 70% e 90%.

No domingo (24/12), o dia também será de sol com muitas nuvens, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. A temperatura mínima será de 22°C e a máxima de 27°C. A umidade relativa do ar ficará entre 70% e 90%.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de tempestade para a região, com previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Da redação

Fonte: INMET