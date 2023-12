Seguidores do SeteLagoas.com.br respondem quanto pretendem gastar nos presentes de Natal

O Natal é a época do ano em que muitas pessoas resolvem investir na compra de presentes e a semana anterior ao dia 25 costuma ser agitada no comércio. Mas também é um período em que gastos pessoais podem se acumular e, além disso, comprometer as contas já pensando no começo do próximo ano. Entre os dias 21 e 22 de dezembro perguntamos aos nossos seguidores no Instagram @setelagoas como serão seus comportamentos de compra nesse fim de ano.

Comércio na Avenida Emílio de Vasconcelos Costa / Foto: SeteLagoas.com.br

A pergunta "Quanto você pretende gastar em presentes no Natal?" foi respondida por 129 pessoas e as parciais foram:

Zero reais: 53% - 69 pessoas

53% - 69 pessoas Até R$ 100: 16% - 21 pessoas

16% - 21 pessoas Até R$ 200: 13% - 17 pessoas

13% - 17 pessoas Mais que R$ 200: 18% - 22 pessoas

Os dados revelam que a maioria dos participantes nessa pesquisa não vai comprar presentes. Aqueles que se decidiram pelas compras estão razoavelmente divididos entre os limites de até R$ 100 e R$ 200 ou acima deste valor.

Também perguntamos se, caso a pessoa resolva comprar presentes, deixaria para última hora? Os resultados foram:

Sim: 44% - 44 pessoas

44% - 44 pessoas Não: 56% - 57 pessoas

A maioria daqueles que responderam à última pergunta parece não querer enfrentar ruas, lojas e filas movimentadas durante as compras. E você, já comprou seus presentes?

Da Redação, Vinícius Oliveira