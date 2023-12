Celebração de Natal no dia 24 será de chuva com possibilidade de trovoadas o dia inteiro em Sete Lagoas

O Natal em Sete Lagoas, no dia 24, será marcado por chuvas constantes ao longo de todo o dia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu permanecerá encoberto, com chuvas intermitentes e possibilidade de trovoadas isoladas. A cidade está sob alerta de tempestade pela manhã, com possíveis riscos de alagamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Foto: Reprodução Internet

Os termômetros devem oscilar entre 21ºC e 28ºC, prevendo-se que esta última seja a temperatura máxima do dia. A umidade relativa do ar está estimada em 79%, considerada um índice ideal pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

O início da véspera de Natal será marcado por dois alertas de chuva em Sete Lagoas. O emitido pela Defesa Civil Municipal estará vigente até às 8h, prevendo chuvas de até 25mm e ventos de até 10 km/h.

Da Redação com Inmet