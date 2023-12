Tempestade severa com granizo, vendavais e chuvas intensas prevista para Sete Lagoas

A Defesa Civil e o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiram um alerta conjunto para a cidade de Sete Lagoas, informando sobre a iminência de uma tempestade severa. O alerta abrange a possibilidade de ocorrência de granizo, vendavais e chuvas intensas, com um grau de severidade classificado como Perigo Potencial.

Foto: Reprodução/ Internet

O período de alerta compreende das 10h20min do dia 26/12/2023 às 10h00min do dia 27/12/2023. O INMET destaca a previsão de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhadas por ventos intensos na faixa de 40 a 60 km/h.

Os riscos potenciais incluem:

Corte de energia elétrica

Queda de galhos de árvores

Alagamentos

Descargas elétricas

Em termos de precauções, as autoridades recomendam:

Evitar abrigar-se debaixo de árvores

Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada

Para obter informações adicionais e orientações específicas, a população é encorajada a entrar em contato com a Defesa Civil, por meio do telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros, através do telefone 193.

Da redação

Fonte: INMET e Defesa Civil de Sete Lagoas