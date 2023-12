Calor com possibilidade de chuva no fim do dia; confira a previsão do tempo para Sete Lagoas nesta quarta

Horas após a chuva forte que causou estragos em Sete Lagoas, esta quarta-feira (27) nasce com sol entre nuvens e a expectativa de mais precipitações durante todo o dia. O calor ainda estará presente; confira na previsão do tempo.

Foto: arquivo / SeteLagoas.com.br

O céu estará nublado, mas haverá aberturas de sol durante boa parte do dia. As pancadas de chuvas poderão aparecer em qualquer hora do dia, mas, com destaque para o período vespertino e noturno. As temperaturas estão em queda: mínima de 19ºC e a máxima será de 30ºC.

Até o final da semana o tempo viverá uma "gangorra": o tempo nublado fará que as temperaturas caiam pouco, para 28ºC na quinta (28), mas o sol retorna firme na sexta (29) e sábado (30), com máximas de 33ºC.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Da redação