Acidente envolvendo quatro carros deixa trânsito lento na BR-040, em Nova Lima

Um acidente envolvendo quatro carros deixou o trânsito lento na BR-040, altura do km 548, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (27 de dezembro).

Foto: Reprodução Vídeo / FM O Tempo / BTN

Ainda não há informações sobre feridos, e como aconteceu o acidente.

De acordo com a Via 040, uma das faixas da rodovia está interditada no sentido Rio de Janeiro. O trânsito está lento em cerca de 4 quilômetros, com congestionamento até o acesso à Macacos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para o local.

Da redação