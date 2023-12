Ana Moura, a promissora Miss Teen descoberta por Rodrigo Braga, o Mago das Misses de Sete Lagoas

Na efervescência artística da cidade de Sete Lagoas, desponta uma jovem promessa que promete brilhar nos palcos e nas passarelas. Ana Moura (Instagram @anamouraoficial_), uma talentosa cantora e artista de apenas 16 anos, tornou-se o centro das atenções graças à visão aguçada de Rodrigo Braga, renomado missólogo que há mais de uma década tem conquistado títulos estaduais e nacionais coordenando misses da cidade. “O pouco que sei aprendi com o fenomenal e pioneiro de Sete Lagoas Geanfranck Fonseca”, enfatiza Rodrigo Braga.

Foto: Junio Souza/Acervo pessoal Ana Moura

Descoberta por Braga, Ana Moura já vem encantando o público local com sua voz cativante, participando de eventos e realizando shows pela cidade. Sua beleza marcante, aliada a características genuinamente adolescentes, fazem dela uma representante autêntica da juventude de Sete Lagoas.

Rodrigo Braga, enxergou em Ana Moura um potencial excepcional. Sua experiência e olhar apurado para identificar talentos evidenciaram que a jovem artista estava pronta para alçar voos mais altos.

Sob a coordenação de Rodrigo Braga, Ana se prepara para participar do concurso estadual que elegerá a Miss Minas Gerais Teen CNB 2024, a ser realizado em Patos de Minas entre os dias 16 e 18 de janeiro.

Foto: Junio Souza/Acervo pessoal Ana Moura

Com uma descoberta tão promissora e a orientação do mago das misses, Ana Moura certamente se destaca como uma representante de Sete Lagoas, pronta para conquistar corações e títulos em sua jornada no mundo das misses.

Da Redação