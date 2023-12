Sete Lagoas: Prefeitura confirma acertos rescisórios da Educação para esta quinta-feira

O prefeito Duílio de Castro anunciou, na manhã desta quarta-feira, 27 de dezembro, mais benefícios para os servidores públicos municipais. Desta vez, a iniciativa envolve cerca de 2.300 contratados da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, que receberão acertos rescisórios nesta quinta-feira, 28 de dezembro, totalizando aproximadamente R$ 8,7 milhões.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

A contratação é regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais nas situações de cargos vagos existentes até a nomeação dos aprovados em concurso público, afastamentos e licenciamentos de funcionários, convênios com instituições filantrópicas, programas e projetos específicos e de profissionais para atender alunos com deficiência. “Este é o resultado de uma administração equilibrada e responsável. Juntamente com nosso vice-prefeito Dr. Euro, cumprimos mais uma etapa do nosso extenso cronograma de pagamentos. A prioridade principal sempre será o servidor municipal”, comentou Duílio de Castro.

No dia 23 de outubro a Prefeitura confirmou uma escala de pagamentos de servidores que injetou mais de R$ 150 milhões na economia. Este planejamento incluiu as folhas salariais de outubro, novembro e dezembro e ainda o 13º salário integral, além da compra de férias-prêmio, garantindo um fim de ano confortável para milhares de servidores e o comércio local mais aquecido.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM