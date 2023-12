Bairro Santa Rosa será o próximo a receber a moderna iluminação de LED em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas segue com seu programa para modernizar toda a sua iluminação pública por meio da troca das antigas lâmpadas de sódio por novas lâmpadas de led, mais econômicas, com maior durabilidade e brilho. A iniciativa, além da economia e maior luminosidade, leva mais segurança aos moradores. Agora, chegou a vez das ruas do bairro Santa Rosa receberem o benefício, atendendo a um pedido do vereador Rodrigo Braga.

Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

Esta semana, o prefeito Duílio de Castro e o vereador estiveram no bairro para conferir de perto a situação da pouca luminosidade noturna na região. "Realmente, o bairro precisa muito de uma nova iluminação. Essa rua mesmo, a Ilka de Jesus Tavares, é muito escura. Não oferece segurança alguma para os moradores. Por isso daremos prioridade agora para o bairro Santa Rosa. Vamos trocar toda a iluminação de vapor de sódio, vapor de mercúrio, uma iluminação que, infelizmente, está ultrapassada, por modernas lâmpadas de LED, mais eficientes e econômicas", afirmou o prefeito.

O vereador Rodrigo Braga fez questão de agradecer ao setor de Iluminação Pública da Prefeitura. "Agradeço ao Lucas da Iluminação Pública e ao Prefeito Duílio de Castro por nos proporcionarem essa segurança a mais, beneficiando os bairros Santo Antônio, Santa Rosa e São Cristóvão", lembrou o vereador. "Em breve voltaremos nessa mesma rua, a antiga rua Alfa, para mostrar a diferença. Seguimos com o nosso cronograma de iluminação de LED e, desta vez, foi o bairro Santa Rosa. Em breve chegará ao seu bairro também", garantiu o prefeito Duílio de Castro.

Bairros já iluminados com LED

O Santa Rosa se une, agora, a dezenas de bairros de Sete Lagoas que já receberam a nova iluminação de led, entre eles, Aeroporto, Barreiro, Belo Vale, Boa Vista, Bom Jesus, Bouganville, Brasília, Canaã, Catarina, Catavento, Centro, Chácara do Paiva, Cidade de Deus, Danta Lanza, Dona Dora, Dona Silvia, Eldorado, Esmeraldas, Esperança, Estiva, Fazenda Velha, Glória, Indústrias, Itapuã, Jardim Arizona, Jardim Carolina, Jardim dos Pequis, Jardim Europa, JK, Lagoa Grande II, Mangabeiras, Mata Grande, Montreal, Morro do Claro, N.S. das Graças, N.S. do Carmo, Nova Cidade, Orozimbo Macedo, Padre Teodoro, Panorama, Papavento, Piedade, Progresso, Quintas do Lago, Recanto da Mata, Recanto da Serra, Residencial Pôr do Sol, Riacho do Campo, Santa Maria, Santo Antônio, São Cristóvão, São Dimas, São Geraldo, São João, São Jorge, Serra de Santa Helena, Silva Xavier, Titamar, Tropical, Vale das Palmeiras, Vapabuçu e Várzea.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom