Prefeitura de Sete Lagoas entrega 70 novas barracas para a Feira do Boa Vista

Os feirantes do Boa Vista receberam um verdadeiro presente de Natal na manhã do último domingo, 24 de dezembro. Ao chegarem na feira, encontraram 70 novas barracas cedidas pela Prefeitura de Sete Lagoas, contemplando 70% dos feirantes. O prefeito Duílio de Castro; o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Edmundo Diniz; e o coordenador municipal de feiras, Cristiano Morais; fizeram a entrega simbólica das novas barracas.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

"É muito gratificante chegar no final do ano e ver que o nosso trabalho tem sido assertivo. Por muitos anos os feirantes aguardavam por essa troca e hoje os setores de hortifrutigranjeiro (52 barracas) e de artesanato (18 barracas) receberam essa substituição. Ao longo de janeiro de 2024 daremos sequência na troca de todas as barracas, chegando a 100% dos feirantes do Boa Vista e também dos feirantes do Nova Cidade. É mais dignidade e compromisso com o feirante", afirma Cristiano Morais.

"Seguimos organizando, modernizando e ampliando nossas feiras livres. Elas são nosso patrimônio, fazem parte da vida de todos os sete-lagoanos, pois nos proporcionam alimento e entretenimento, além de gerar emprego e renda para nossa população", disse o prefeito. Para o secretário Edmundo Diniz, é mais um compromisso assumido pela atual administração. "São barracas novas, padronizadas. Em breve trocaremos as barracas de todas as feiras da cidade. Esse é o nosso compromisso. Parabéns aos feirantes", anunciou Edmundo Diniz.

De acordo com o presidente da associação dos feirantes, Clayton Maciel Gomes, todos se surpreenderam. "Acreditamos que vá aumentar a clientela. As barracas mais bonitas chamam mais a atenção. É outro nível. Melhorou demais, mudou completamente. Os feirantes estão trabalhando muito mais alegres", comemorou. As demais barracas, dos setores de bares e carnes, como são maiores, serão entregues em breve. As barracas antigas recolhidas no Boa Vista serão cedidas temporariamente para os feirantes do setor de bazar da Feira do Nova Cidade, que atualmente expõem seus produtos no chão, até que essas também sejam trocadas por novas barracas.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM