Mais calor e chuva: começo de 2024 pode superar médias históricas em Minas

No primeiro trimestre de 2024, Minas Gerais poderá enfrentar temperaturas e precipitações acima da média histórica, conforme indicado pelo relatório de tendência climática elaborado pelo Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge) do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam).

Imagem de arquivo/Sete Lagoas

Prevê-se um aumento de até 2°C na temperatura em parte do estado, sendo em média 1°C acima do normal, podendo atingir até 2°C no extremo norte, abrangendo o Norte de Minas e o Jequitinhonha. Esse fenômeno é atribuído à persistência do El Niño, caracterizado por temperaturas do mar mais elevadas do que o habitual no Oceano Pacífico Tropical Centro-Oriental, próximo à costa oeste da América do Sul.

Este El Niño, já classificado entre os cinco mais intensos desde 1950, tende a continuar influenciando o clima durante todo o Verão até o final de março de 2024, conforme esclarece o meteorologista do Simge, Heriberto dos Anjos.

Quanto às chuvas, é previsto um aumento significativo na porção norte do estado (Noroeste, Norte de Minas e Jequitinhonha), com até 50 a 100 mm acima da média. Nas demais regiões de Minas, espera-se que as chuvas permaneçam dentro da normalidade.

O Simge, parte do Igam de Minas Gerais, monitora as condições climáticas há 25 anos, sendo uma referência crucial para decisões de órgãos públicos diante de eventos naturais, potencialmente salvando vidas. Em colaboração com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) e com o apoio da Cemig para aquisição de informações, o Simge utiliza ferramentas avançadas, como dados de satélites, modelos meteorológicos, sistemas de detecção de raios, informações de Plataformas de Coleta de Dados (PCDS) automáticas e dados de radares meteorológicos, para previsão e vigilância meteorológica.

Da Redação com Simge