Comerciantes de Sete Lagoas relatam como foram as vendas de Natal

O último final de semana foi marcado pelo movimento nas principais regiões comerciais de Sete Lagoas devido às compras de Natal. A reportagem do SeteLagoas.com.br colheu depoimentos de alguns lojistas sobre o desempenho das vendas nesse ano em comparação com o ano de 2022.

Bruno Maciel dono da loja Moda Top Masculina localizada na R. Piauí, 871, no Boa Vista, conta que em 2023 o maior público da loja foram famílias fazendo suas compras e que a loja está iniciando reposições visando facilitar as trocas pós-Natal. Esse período é bastante positivo segundo o proprietário, já que muitos clientes que buscam realizar trocas acabam descobrindo outros produtos na loja, o que resulta em compras adicionais. Segundo ele há planos para fazer uma grande queima de estoque em janeiro, visando acabar com as mercadorias atuais e abrir espaço para as novas coleções de verão e carnaval.

"2022 foi um ano de muito crescimento para nossa loja. De janeiro até dezembro as vendas foram sensacionais. Em 2023 começamos com um índice muito lento, comércio estava muito parado, assustador. Mas investimos em marketing e nossa campanha de Natal foi a melhor, tivemos um resultado muito positivo. Conseguimos fazer com que o sábado (23) véspera de Natal fosse o dia histórico de vendas na loja. Como sempre, o pessoal gosta de deixar tudo para a ultima hora e sábado foi campeão de vendas. O mês em si foi devagar. Masco que fez o índice de vendas superar dezembro de 2022 foras os quatro dias antes do Natal. Conseguimos superar esse ano com muito esforço, investimento, comprometimento, marketing e que 2024 seja ainda melhor", declara Bruno.

Fernanda Soares Tolentino dona da Loja Infinit de roupas femininas situada na rua Monsenhor Messias, 380 e Av. Dep. Emílio Vasconcelos Costa, 61 no Centro, traz a informação que as vendas de 2022 foram melhores do que as desse ano, com o dia mais movimentado sendo na sexta 22/12. O público que frequentou a loja variou entre 14 e 40 anos. "No momento não irei fazer promoções, porque já estamos com a coleção de verão à venda", acrescenta Fernanda.

Já no setor dos eletrônicos, Rafael Durães funcionário da loja Xphones localizada na rua José Duarte de Paiva, 376 na sala 1010 conta que o público aguardado era de troca de aparelhos ou que estavam em busca de um novo. O dia de maior movimento também foi no sábado 23/12, quando a loja operou em horário extendido até as 15 horas. Rafael destaca que as promoções de Natal da loja têm validade durante todo o mês de dezembro.

"As vendas nesse período do ano sempre são muito boas. Comparando 2022 com 2023 a porcentagem é bem próxima. Mas nesse ano de 2023 as vendas foram melhores que ano passado, mesmo não abrindo no dia 24 porque foi no domingo, ano passado abrimos porque era sábado", relata Rafael.

Outra entrevistada foi Magna Pimenta dona da loja Só No Sapatinho Calçados, matriz localizada na Rua São José, 570 Bairro São Geraldo, que nos conta que a programação da loja não é fazer uma promoção por agora, pois o foco está nas trocas de Natal e nas vendas até o réveillon:

“Em comparação a dezembro de 2022 tivemos um aumento de 15% nas vendas, sendo o dia mais movimentado do mês na sexta-feira 22/12. As vendas bateram recorde. A semana véspera de réveillon ainda é bem movimentada. A nossa liquidação é feita no mês de janeiro devido a mudança de coleção e por ser um mês de menos movimento”.

Em entrevista publicada pelo SeteLagoas.com.br no sábado (23), Geraldir Alves presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Sete Lagoas esperava um aumento de forma geral nas vendas: “Vejo uma expectativa de 5% de aumento nas vendas, o que é uma vitória levando em consideração que o custo operacional subiu. Não vamos conseguir acompanhar a inflação e um provável aumento da carga tributária para 2024", depôs o dirigente.

Da Redação, Maria Eduarda Alves.