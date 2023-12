Calendário de feriados e pontos facultativos para 2024: confira as datas em Sete Lagoas

O governo federal divulgou nesta quinta-feira (28) os dias de feriados nacionais e estabeleceu os dias de ponto facultativo para o ano de 2024. Em Sete Lagoas, além dos feriados nacionais, ainda haverá dois feriados municipais: Dia de Santo Antônio (13 de junho) e Dia de Nossa Senhora da Conceição (8 de dezembro).

Foto: Alan Junio/ SeteLagoas.com.br

A lista é dirigida ao funcionalismo público de órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sem prejuízo da prestação dos serviços públicos considerados essenciais e poderá ser seguida em todo o território nacional.

No segundo semestre de 2024, quatro dos seis feriados caem em fins de semana (7 de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro e 8 de dezembro). Os dois feriados do último semestre do próximo ano que caem em dias úteis são o da Proclamação da República (15 de novembro), em uma sexta-feira, e o Natal (25 de dezembro).

No início deste mês, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tornou feriado nacional o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, em homenagem à data de morte da liderança negra Zumbi dos Palmares. Até então, a data era feriado em seis estados - Mato Grosso, Rio de Janeiro, Alagoas, Amazonas, Amapá e São Paulo - e em mais de 1,2 mil cidades, entre elas Sete Lagoas.

Confira a lista de feriados:

1º de janeiro, Confraternização Universal (feriado nacional) – segunda-feira;

29 de março, Paixão de Cristo (feriado nacional) – sexta-feira;

21 de abril, Tiradentes (feriado nacional) - domingo;

1º de maio, Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional) - quarta-feira;

13 de junho, Dia de Santo Antônio (feriado municipal) - quinta-feira;

7 de setembro, Independência do Brasil (feriado nacional) - sábado;

12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) - sábado;

2 de novembro, Finados (feriado nacional) - sábado;

15 de novembro, Proclamação da República (feriado nacional) - sexta-feira;

20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional) - quarta-feira;

8 de dezembro, Dia de Nossa Senhora da Conceição (feriado municipal) - domingo;

25 de dezembro, Natal (feriado nacional) - quarta-feira.

Confira a lista de pontos facultativos:

12 de fevereiro, Carnaval (ponto facultativo) – segunda-feira;

13 de fevereiro, Carnaval (ponto facultativo) – terça-feira;

14 de fevereiro, Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14 horas) - quarta-feira;

30 de maio, Corpus Christi (ponto facultativo) quinta-feira;

31 de maio (ponto facultativo) – sexta-feira;

28 de outubro, Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo);

24 de dezembro, véspera do Natal (ponto facultativo após as 14 horas) - terça-feira;

31 de dezembro, véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 14 horas) - terça-feira.

Menos feriados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já havia falado da quantidade de feriados prolongados de 2023. Na ocasião, o presidente fez a ponte entre o número de feriados e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil.

“Exageradamente, neste ano, teve muito feriado prolongado. No ano que vem, os feriados vão cair mais no sábado, o que significa que o PIB vai crescer um pouco mais, porque as pessoas vão ficar um pouco mais a serviço do mundo do trabalho”, previu Lula.

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima que os feriados em dias úteis favorecem o turismo, mas geram prejuízos ao comércio. O cálculo médio da CNC é de que cada feriado em dias úteis tenha gerado o prejuízo de R$ 3,22 bilhões ao varejo nacional em 2023.

Com base nisto, no próximo ano, o prejuízo do setor por conta de feriados nacionais deverá ser de R$ 27,92 bilhões, 4% menor do que em 2023.

Da redação com Agência Brasil