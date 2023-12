Prefeito empossa membros do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural para o biênio 2024/2025

O Diário Oficial do Município trouxe, em sua edição de 22 de dezembro de 2023, o Decreto Nº 7.150/2023, que nomeou os membros para compor o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac) para o biênio 2024/2025. A posse dos novos conselheiros se deu por meio de reunião virtual realizada na manhã desta quinta-feira, 28. Cabe ao Compac debater questões relacionadas à preservação de bens móveis e imóveis tombados até deliberações sobre aprovações de inventários e tombamentos de bens passando, ainda, pela administração do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural, aprovação ou reprovação de projetos com recursos do ICMS Cultural.

Segundo a atual presidente do conselho, a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura Roselene Teixeira, os projetos de revitalização do Museu Histórico e do Museu do Ferroviário já foram aprovados e, inclusive, já há verba disponível de cerca de R$ 1,5 milhão para as obras do Museu Histórico. "Esse projeto também já teve aprovação do Iphan e em breve será licitado com recursos do ICMS Cultural", anunciou a secretária.

O prefeito Duílio de Castro deu as boas vindas aos novos membros do conselho e lembrou da importância do Compac. "As decisões sobre o que podemos ou não fazer com nossos bens tombados passam pelo conselho. Devemos harmonizar a preservação da nossa história com o desenvolvimento que queremos para Sete Lagoas, tornando-a cada vez mais uma cidade turística. E o bom uso do nosso patrimônio deve contribuir para isso", afirmou o prefeito. Como integrante do Compac, a servidora Kátia Nogueira agradeceu ao prefeito e reconheceu as conquistas dos últimos anos. "Poucas gestões fizeram tanto por Sete Lagoas e pelos servidores públicos como a atual", lembrou. A primeira reunião da nova composição do Compac será na manhã desta sexta-feira, 29. Entre os itens da pauta, está a eleição da presidência do conselho.

MEMBROS DO COMPAC PARA O BIÊNIO 2024/2025

representando a Associação Setelagoana de Engenheiros:

a) Titular: Cheiviston Glaucus Menezes

b) Suplente: Rayssa Cordeiro Figueiredo representando a Ordem dos Advogados do Brasil Subseção de Sete Lagoas:

a) Titular: Gustavo Guimarães dos Santos Henriques

b) Suplente: Dayanne Giacominne de Figueiredo representando a Câmara de Dirigentes Lojistas:

a) Titular: Geraldir Carvalho Alves

b) Suplente: Arísio Alves França Junior representado a Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas:

a) Titular: Ézio Geraldo Marques

b) Suplente: Rainério Avelar de Souza representando as Instituições de Ensino Superior:

a) Titular: Valcir Marcilio Farias

b) Suplente: Bárbara Souza representando a Imprensa:

a) Titular: Marcelo Braga Sander

b) Suplente: Renato Alexandre da Conceição representando a Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Social:

a) Titular: Jane Andrea Lacerda Oliveira

b) Suplente: Carla Renata D’Paola de Godoy representando a Secretaria Municipal de Educação:

a) Titular: Virgínia Barbosa Figueiredo

b) Suplente: Ana Paola Hermeto Dias Figueiredo representando a Secretaria Municipal da Fazenda:

a) Titular: Marco Antônio da Cunha Barbosa

b) Suplente: Gisele Moreira da Silva representando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

a) Titular: Silvana Inez Duarte Tavares

b) Suplente: Solange Mara Lanza Malta representando a Secretaria Municipal de Obras Públicas:

a) Titular: Matusalém de Andrade

b) Suplente: Fernanda Costa Ferreira representando a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão:

a) Titular: Kátia Maria Teixeira Nogueira

b) Suplente: Frederico Souza Morais representando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU:

a) Titular: Priscila Sant-Ana Cristeli

b) Suplente: Luciana Magalhães França Tápia Guzman membro de notória participação social que tenha envolvimento em ações de proteção ao patrimônio cultural do Município:

a) Titular: Mário Márcio Campolina Paiva

b) Suplente: Milton Luiz Saraiva representando a Cúria Diocesana:

a) Titular: Ronaldo Ferreira Fonseca

