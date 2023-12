Bombeiros reforçam segurança em Sete Lagoas com operação especial de final de ano

A 5ª Cia Ind BM tem participado ativamente da operação Final de Ano Seguro, promovida pelo Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (LIGABOM). Nessa operação, as 27 corporações de bombeiros do Brasil estão empenhadas com o objetivo de garantir a preservação de vidas e patrimônios, promovendo a tranquilidade e reforçando a sensação de segurança entre a população.

Foto: Divulgação/ 5ª Cia Ind BM - ASCOM

Nos municípios de Sete Lagoas e Curvelo, a 5ª Cia Ind BM tem realizado, desde o dia 22 de dezembro de 2023, pontos-base em locais estratégicos de grande circulação de veículos e pessoas para aumentar a sensação de segurança da população e diminuir o tempo de resposta em situações de urgência e emergência.

A operação vai até o dia 2 de janeiro de 2024, contemplando todo o período de festividades natalinas e do réveillon, época em que há um aumento significativo das atividades comerciais e das viagens, aumentando consequentemente a circulação de pessoas e veículos nas cidades.

A operação Final de Ano Seguro é um exemplo notável de cooperação entre as corporações de bombeiros em todo o país para garantir a segurança e o bem-estar da população durante o período festivo. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais reforça o compromisso na proteção da vida e do patrimônio. Em caso de emergências, ligue 193.

Com 5ª Cia Ind BM - ASCOM