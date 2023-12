Assistência Social entrega certificados de capacitação no curso Compreendendo o SUAS

Servidor capacitado significa um melhor serviço público prestado à população. Com essa premissa, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smasdh) - capacitou aproximadamente 80 servidores da pasta no curso "Compreendendo o SUAS". A entrega dos certificados ocorreu na tarde desta quarta-feira, 27, no auditório da Casa da Cultura.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

O SUAS é o Sistema Único da Assistência Social. O sistema organiza as ações da assistência social em dois tipos de proteção social: a primeira é a Proteção Social Básica, destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social. A segunda é a Proteção Social Especial, destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros.

"Foram mais de 70 horas de curso durante todo o ano de 2023. Estamos muito contentes por termos conseguido alcançar essa meta que está em nosso plano municipal de Assistência Social", afirmou a gerente de Proteção Social Básica da Smasdh, Alessandra D’Amato Horta. A secretária da Pasta, Luciene Chaves, enviou um vídeo parabenizando os servidores capacitados. "Estamos aqui hoje mais uma vez para agregar conhecimento e parabenizar a todos os servidores que, durante todo o ano, passaram pelo curso. É muito gratificante ter uma equipe unida e qualificada. Hoje vocês estão recebendo os certificados de 2023 mas, para o ano que vem, teremos várias outras capacitações", lembrou a secretária.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom