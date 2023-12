Câmara Municipal pode implantar Sala Mineira do Empreendedor no CAC

Está sendo costurada mais uma parceria para incrementar os serviços oferecidos à população pela Câmara Municipal de Sete Lagoas, por meio do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) “DR. Darwin Sandino de Castro”. O presidente da Câmara, vereador Caio Valace, esteve nesta quarta-feira (27), com a coordenadora da Sala do Empreendedor de Sete Lagoas para viabilizar mais uma parceria.

Imagem: Câmara Municipal de Sete Lagoas

A Sala Mineira do Empreendedor foi desenvolvida para melhorar e simplificar o ambiente de negócios em todo Estado, atuando lado a lado com as administrações municipais, oferecendo apoio para empreendimentos de todos os portes. “Neste ambiente você consegue formalizar o seu empreendimento, obter orientações, informações e todo o conhecimento necessário para o seu desenvolvimento profissional. Tudo o que você precisa para fazer o seu negócio seguir em frente, de um jeito simples e prático, por isso mesmo estamos empenhados para que esta parceria seja solidificada na Câmara Municipal”, ressalta Caio Valace.

De acordo a coordenadora da Sala Mineira do Empreendedor em Sete Lagoas, Suzana Viana, a principal meta do espaço é desburocratizar e facilitar o processo de abertura de novos negócios, reunindo diversos serviços em um único local. “A Sala Mineira do Empreendedor é resultado de um acordo de cooperação técnica entre o Sebrae e Junta Comercial de Minas Gerais em parceria a Prefeitura de Sete Lagoas. Uma unidade na Câmara Municipal será uma iniciativa pioneira que vai desburocratizar e facilitar o processo de abertura de novos negócios, reunindo diversos serviços em um único local.”

Sua sede fica na rua Plácido de Castro, 131, Centro e, em breve, também na Câmara Municipal, no CAC.

ALGUNS DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

•Orientação prévia sobre o processo de registro;

•Orientação prévia sobre o processo de licenciamento municipal;

•Relação dos escritórios contábeis que realizam atendimento gratuito ao microempreendedor Individual (MEI);

•Como cadastrar-se como fornecedor da prefeitura;

•Como participar dos processos de aquisições públicas municipais em andamento;

•Mapa de oportunidades para o empreendedor;

•Distribuição de material informativo.

SERVIÇOS

•Responder à consulta de viabilidade do negócio;

• Adequar e integrar a Redesimples por meio do Minas Fácil;

•Protocolo do licenciamento municipal de MEI (Microempreendedor Individual), ME (Microempresa), EPP (Empresas de Pequeno Porte) e demais empresas;

• Emissão das Guias de Recolhimentos das taxas municipais para processo de formalização, alteração e baixa;

• Emissão de Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI);

• Declaração Anual do Simples Nacional – Microempreendedor Individual DASN SIMEI;

• Cumprir os prazos pactuados com a JUCEMG para emissão da inscrição municipal e alvará de localização e funcionamento.

CAPACITAÇÕES

•Programação regular de capacitações Sebrae Minas;

•Programação regular de capacitações JUCEMG;

• Capacitações via parceiros.



Da Redação com Câmara Municipal de Sete Lagoas