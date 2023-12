RETROSPECTIVA 2023: principais realizações da Prefeitura de Sete Lagoas no terceiro ano da gestão Duílio e Dr. Euro

Confira, resumidamente, mês a mês, os principais destaques do terceiro ano da gestão do prefeito Duílio de Castro e do vice-prefeito Dr. Euro de Andrade à frente da Prefeitura de Sete Lagoas.

2023 impôs novos desafios e oportunidades aos municípios, que tiveram que lidar com novas gestões nos governos estaduais e federal. No caso de Sete Lagoas, a Prefeitura seguiu investindo em diversas áreas, mantendo seus compromissos e planejamentos desde o início da atual gestão, iniciada em 2021.

O Município iniciou importantes obras, inaugurou outras tantas, anunciou medidas importantes que impactam a vida dos cidadãos e valorizou ainda mais o servidor público, investindo também em saúde, educação, segurança pública, o pleno funcionamento da máquina e a continuidade de várias outras ações.

Confira, resumidamente, mês a mês, os principais destaques do terceiro ano da atual gestão à frente da Prefeitura de Sete Lagoas. Aproveitamos para desejar a todos um 2024 de ainda mais realizações e superação de desafios.

Assista à retrospectiva abaixo:

